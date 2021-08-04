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الأوقاف تعتمد 23 خطيب مكافأة جديدًا بينهم الشيخ جابر طايع

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 10:04 م
الأوقاف تعتمد 23 خطيب مكافأة جديدًا بينهم الشيخ جابر طايع الشيخ جابر طايع
كتب على عبد الرحمن

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اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 26 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 23 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 3 وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد 23 خطيبًا جديدًا، منهم 14 على بند التحسين، وهم:

1. الشيخ/ جابر طايع يوسف سلطان - القاهرة
2. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود محمد - أسوان
3. الشيخ/ عطا على أحمد على - أسيوط
4. الشيخ/ إبراهيم عبد المنعم عبد الجواد العشرى - البحيرة
5. الشيخ/ صالح عبد اللطيف عبد المعطى أبو جاموس - البحيرة
6. الشيخ/ سعيد عبد اللطيف محمد مبروك - البحيرة
7. الشيخ/ محمد محمد السيد باشا - البحيرة
8. الشيخ/ محمد محمد مقبول الجابرى - البحيرة
9. الشيخ/ الشحات حجازى محمد طلحة - البحيرة
10. الشيخ/ ماهر مستور شقلوف حميدة - البحيرة
11. الشيخ/ عاطف عبد الجواد محمد على - سوهاج
12. الشيخ/ زكريا محمد محمود عثمان - سوهاج
13. الشيخ/ محمد إبراهيم السيد بيومى - الغربية
14. الشيخ/ محمد زغلول مرزوق مرزوق - المنيا

ومنهم عدد (9) كخطباء مكافأة جدد، وهم:

1. الشيخ/ محمد محمد مصطفى عطية خشانة - الإسماعيلية
2. الشيخ/ يحيى عبد العزيز أبو طالب الفيومى - البحيرة
3. الشيخ/ عبد الرازق عبد الحسيب إبراهيم نصار - البحيرة
4. الشيخ/ خميس حسن محمد نايل - البحيرة
5. الشيخ/ حسن محمد يونس بدر - البحيرة
6. الشيخ/ يسرى السيد مرسى حسن - القاهرة
7. الشيخ/ جابر محمد حسن حسان - المنوفية
8. الشيخ/ مجدى جودة عبد اللطيف السروى - المنوفية
9. الشيخ/ رجب عبد الستار سليمان مازن - المنوفية
ويحق لهم بعد 6أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف عدد (3) خطباء مكافاة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

1. الشيخ/ وحيد أحمد أحمد العبد - البحيرة
2. الشيخ/ على السيد إبراهيم الجمال - البحيرة
3. الشيخ/ السيد جلال أحمد الفراسى – سوهاج

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