الأوقاف تعتمد 23 خطيب مكافأة جديدًا بينهم الشيخ جابر طايع

كتب على عبد الرحمن

اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 26 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 23 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 3 وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد 23 خطيبًا جديدًا، منهم 14 على بند التحسين، وهم: 1. الشيخ/ جابر طايع يوسف سلطان - القاهرة

2. الشيخ/ إبراهيم أحمد محمود محمد - أسوان

3. الشيخ/ عطا على أحمد على - أسيوط

4. الشيخ/ إبراهيم عبد المنعم عبد الجواد العشرى - البحيرة

5. الشيخ/ صالح عبد اللطيف عبد المعطى أبو جاموس - البحيرة

6. الشيخ/ سعيد عبد اللطيف محمد مبروك - البحيرة

7. الشيخ/ محمد محمد السيد باشا - البحيرة

8. الشيخ/ محمد محمد مقبول الجابرى - البحيرة

9. الشيخ/ الشحات حجازى محمد طلحة - البحيرة

10. الشيخ/ ماهر مستور شقلوف حميدة - البحيرة

11. الشيخ/ عاطف عبد الجواد محمد على - سوهاج

12. الشيخ/ زكريا محمد محمود عثمان - سوهاج

13. الشيخ/ محمد إبراهيم السيد بيومى - الغربية

14. الشيخ/ محمد زغلول مرزوق مرزوق - المنيا ومنهم عدد (9) كخطباء مكافأة جدد، وهم: 1. الشيخ/ محمد محمد مصطفى عطية خشانة - الإسماعيلية

2. الشيخ/ يحيى عبد العزيز أبو طالب الفيومى - البحيرة

3. الشيخ/ عبد الرازق عبد الحسيب إبراهيم نصار - البحيرة

4. الشيخ/ خميس حسن محمد نايل - البحيرة

5. الشيخ/ حسن محمد يونس بدر - البحيرة

6. الشيخ/ يسرى السيد مرسى حسن - القاهرة

7. الشيخ/ جابر محمد حسن حسان - المنوفية

8. الشيخ/ مجدى جودة عبد اللطيف السروى - المنوفية

9. الشيخ/ رجب عبد الستار سليمان مازن - المنوفية

ويحق لهم بعد 6أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف عدد (3) خطباء مكافاة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم: 1. الشيخ/ وحيد أحمد أحمد العبد - البحيرة

2. الشيخ/ على السيد إبراهيم الجمال - البحيرة

3. الشيخ/ السيد جلال أحمد الفراسى – سوهاج