اعترافات منتحل صفة موظف بحى مدينة نصر: أوهمت الضحايا بقدرتى على إنهاء المخالفات

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بانتحال صفة موظف في حى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف أنه قرر ممارسة نشاطه الإجرامي لتحقيق أرباح غير شرعية، وتحصل على بعض الأختام والأدوات التي يستعملها في النصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبالغ مالية من ضحاياه بعد ايهامهم بقدرته على تخليص وإنهاء أية مخالفات عالقة بينهم وحى مدينة نصر.

وكانت نيابة مدينة نصر أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة موظف بحي مدينة نصر، بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من شخصين، مقيمين بدائرة القسم، اتهما فيه شخص بالمرور على المنطقة سكنهما، مدعياً أنه موظف بالحى، وحصل منهما مبالغ مالية، زاعما قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما، إلا أنهما ارتابا فى أمره فأبلغا عنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة عاطل مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبحوزته الأدوات التي يستخدمها في نشاطه الاجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.