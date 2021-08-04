أخبار اقتصاد اليوم.. المالية: 3 آلاف حصلوا على سياراتهم الجديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأربعاء 5 – 8 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية، التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع، وكان من بينها الأتى: -

البترول: 185 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من 71 أخرى

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الجهود التى بذلها قطاع البترول خلال الأشهر الماضية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات انعكست ايجابا علي تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة الي الف محطة علي مستوي الجمهورية مقارنة بنحو 208 محطة قبل انطلاق المبادرة ، مشيرة إلي دخول 185 محطة جديدة الي الخدمة خلال الشهور الماضية وجاري حاليا الانتهاء من تشغيل 71 محطة اخري تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا .

ووجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق، وتابعت الوزارة خلال موقف استكمال البرنامج للوقوف علي تقدم الاعمال الإنشائية التي تجري في باقي المحطات .

المالية: 3 آلاف حصلوا على سياراتهم الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم فى التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وقد حصل ٣ آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم فى أبريل إلى نهاية يوليو ٢٠٢١، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو ٧٣,٣ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، لافتًا إلى أننا نسعى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر تسليم ١٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس ٢٠٢١؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

وأضاف أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد ٣٤٧٢ سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة ٢١٧ طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و٣٠١ طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد فى إطار المبادرة في ٤ يوليو ٢٠٢١.

غرفة الحبوب تؤكد: جميع السلع متوفرة.. والأسواق لم تشهد نقصا فى أى منتج

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة استمرار توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى‪.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة‪.

الصين تتصدر قائمة الدول المصدرة لمصر فى إبريل بـ789 مليون دولار

تتصدر الصين قائمة الدول التي تستورد منها مصر خلال شهر ابريل الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو 789 مليون و883 ألف دولار، بينما كانت 843 مليون و251 ألف دولار في شهر ابريل عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 53 مليون و368 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من أكبر 5 دول بلغت 2 مليار و495 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 2 مليار و26 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 469 مليون و800 ألف دولار.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي قيمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، بنحو 870 مليون و678 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، بينما كانت مليار و101 مليون و201 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 230 مليون و523 ألف دولار، ومن أهم تلك السلع الواردات المصرية من زيت النخيل وجزيئاته بقيمة 108 مليون و831 ألف دولار في إبريل الماضي، مقابل 71 مليون و192 ألف دولار في إبريل 2020، بزيادة بلغت قيمتها 37 مليون و639 ألف دولار، يليها واردات مصر من الألبان المركزة بقيمة 21 مليون و203 ألف دولار، مقابل 18 مليون و894 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و309 ألف دولار.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 4-8-2021 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 798 جنيها

شهد سعر الذهب في السوق المصري قبل قليل ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات للأعيرة المتداولة، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1812 إلي 1830 دولار وقت صياغة هذه السطور، في ظل بيانات أمريكية عن الوظائف.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1830 دولارا.