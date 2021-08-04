اليوم السابع
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أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 01:44 م
أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الإثنين طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل. وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة


- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة  

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة  

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة


- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 9 أغسطس :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 46 درجة

 


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