33 طالبا يؤدون امتحان شهادة إتقان الإنجليزي إلكترونيا بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، أول امتحان إلكترونى لشهادة إتقان اللغة الإنجليزية، وهى أحد متطلبات منح درجتى الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بالجامعة، يرافقه المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور اسماعيل عبد الغنى مدير عام مركز اللغات والترجمة، والدكتورة ليلى هاشم مدير وحدة اللغة الإنجليزية .

واطمئن "عبد الخالق" على سير العملية الامتحانية، موضحاً أن هذا الامتحان الإلكترونى معتمد من هيئة كامبريدج Cambridge English Assessment، و يأتى ضمن حزمة من الامتحانات الدولية التى تمنحها جامعة كامبريدج، وذلك تفعيلا لمنظومة تطوير الأداء بوحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة.

وقال الدكتور اسماعيل عبد الغني، أن الامتحان يأتى ضمن الإطار الأوروبى المرجعى المشتر (CEFR)، ويساعد فى قياس مهارات القراءة والاستماع، مشيراً إلى أن وحدة اللغة الإنجليزية حرصت على الحصول على امتياز تقديم هذا الاختبار لأن مؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية هى علامة تميز ومقبولة وموثوق بها من قبل العديد من المنظمات فى جميع أنحاء العالم، مما يؤهل طلاب الجامعة وخريجها على المنافسة محلياَ وإقليمياَ ودولياَ.

وأضافت الدكتورة ليلى هاشم، أنه أدى الامتحان 33 طالب وطالبة من طلاب الدراسات العليا بالكليات المختلفة، موضحة أنه سوف يتم عقد هذا الاختبار بشكل دورى لطلاب الدراسات العليا.



طالب يؤدون امتحان شهادة إتقان اللغة الإنجليزية إلكترونياً



طالب يؤدون امتحان شهادة إتقان اللغة الإنجليزية



جانب من الامتحان