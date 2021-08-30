وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن المسؤولين الأوروبيين يفكرون في هذه الخطوة طوال شهر يوليو الماضى، عندما تجاوز متوسط معدل الإصابة فى الولايات المتحدة معدل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن اثنين من المصادر الدبلوماسية، قولهما: " إنهما لا علم لهما بأى اعتراضات حتى الآن وسيتم اتخاذ القرار النهائي اليوم الاثنين".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن قائمة السفر فى الاتحاد الأوروبى والتى تتم مراجعتها كل أسبوعين ليست ملزمة للدول الأعضاء، لكنها حددت بشكل عام النمط خلال الأشهر القليلة الماضية لمن يمكنه زيارة دول الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر بعض الدول الاستمرار في السماح بدخول السائحين الأمريكيين إذا تمكنوا من إثبات تلقيهم اللقاحات المضادة لكورونا.

جدير بالذكر أن توصية الاتحاد الأوروبي لا تحمل طابعاً إجبارياً، لكن عادة يأخذها الأعضاء بعين الاعتبار.