وزير الخارجية العراقى يصل النمسا للمشاركة فى منتدى "ألباخ" للأمن والتعاون

وصل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى النمسا للمشاركة فى منتدى "ألباخ" للأمن والتعاون، وذكرت الخارجية العراقية - في بيان لها، أن " زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة النمساوية فيينا تأتي بناء على الدعوة الموجهة له من قبل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، للمشاركة في منتدى ألباخ للأمن والتعاون الذي سيعقد في النمسا في الأول من سبتمبر2021".
ومن المقرر أن يعقد الوزير العراقي - بحسب البيان - على هامش المنتدى، اجتماعا مع وزير الخارجية النمساوي، لبحث العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين وسبل تعزيزها.
من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أن "الاستخبارات العسكرية واصلت عملياتها الاستباقية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على متهمة بقضايا إرهابية في منطقة الشورة وهي مطلوبة وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
وأضافت "أن عناصر الاستخبارات تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقه النعمانية".
ولفتت الخلية إلى "أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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