وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء طريق الكباش

الأقصر – أحمد مرعى

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ قليل إلى محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه فى احتفالية كبرى سيتم اقامتها بالأقصر، وذلك فى ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومى وتنفيذاً لتوجيهات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وكان فى استقبال اللواء محمود شعراوى عقب وصوله كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويشارك فى زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وكان قد صرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من العمل فى 98% من طريق الكباش الفرعونى ويجرى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لحفل افتتاح عالمى له يليق بالأقصر ومصر أمام العام، مؤكداً أنه سيكون كرنفال تاريخى يضاهى احتفالية موكب المومياوات الفرعونية.

ويضيف الدكتور مصطفى وزيرى لـ"اليوم السابع"، إن أعمال الحفائر فى طريق الكباش مستمرة، وتم الانتهاء من الطريق بنسبة 98%، وكل زائرى المنطقة سيستمتعون بالمرور والمشى والتجول داخل هذا الطريق، مستطردًا: "هيخلى الأقصر جنة، فهو بمثابة متحف مفتوح، وجارى العمل على تنظيف وترميم المعابد، وبالفعل ظهرت النقوش والألوان لأول مرة من بعد بنائها من قبل المصرى القديم"، مشدداً على أنه سيكون الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، كرنفال حقيقى حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطنى الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر، والتى يتم التجهيز لها منذ بضعة أشهر، حيث أنه من المقرر أن تكون الفعالية إبراز لجمال الأقصر بأكملها، فسيتم تنظيم فعاليات بالحنطور والتى تحمل أعلام مصر وسيتم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وكذلك سيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات فى قلب نهر النيل وهى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصور لطريق الكباش والمسئولين عن المشروع الأضخم فى الأقصر.

ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للقيادة السياسية التى تولى اهتماما غير مسبوق لملف الآثار، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، موضحاً أن طريق الكباش سيصل ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بطول 2 كيلو و700 متر، حيث أن المحافظة بدأت فترة الإزالات القديمة قبل عام 2011 وتم استئناف العمل مرة أخرى لجعل الأقصر متحفاً مفتوحاً ومدينة تستحق أن تكون مزار سياحى الأعلى والأعرق على مستوى العالم، مؤكداً على أن رئيس الوزراء قال إن حفل موكب المومياوات كان رائعاً، ويجب عمل احتفال يليق بمدينة الأقصر، كما سيكون الاحتفال تزامناً مع العيد القومى لمدينة الأقصر والذى يتزامن أيضا مع اكتشاف مقبرة توت غنخ آمون.



محافظ الاقصر ووزير التنمية المحلية والوفد المرافق



وزير التنمية المحلية ومحافظ الاقصر والوفد المرافق لهم



وزير التنمية المحلية يصل الاقصر