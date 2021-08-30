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وزيرة الخارجية الليبية: التداخلات الخارجية فى بلادنا تناقض الأعراف الدولية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:25 م
وزيرة الخارجية الليبية: التداخلات الخارجية فى بلادنا تناقض الأعراف الدولية وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
كتب محمد عبد المجيد

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قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أننا عمل فى دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وأن التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، مؤكدة على أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار. 

 

وأضافت نجلاء المنقوش، خلال كلمتها باجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا والمقام فى العاصمة الجزائرية، أنه يتم العمل على تكريس السيادة الليبية، وأن استقرار دولة ليبيا من استقرار المنطقة،

 

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزراى التشاورى لدول جوار ليبيا الذى تحتضنه الجزائر العاصمة بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

 

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أوضحت فى بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل فى الشؤون الليبية، فى خطوة لعقد مؤتمر دولى تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة فى الملف الليبي.

 


ليبيا

دول جوار ليبيا

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