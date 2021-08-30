وزيرة التجارة: نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة

كتب محمد شرقاوى

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الأولوية فى الحصول على الأراضى لأصحاب المشروعات القائمة ولديهم رغبة فى التوسع، وهناك توجية رئاسى بحصر جميع الأراضى بالمحافطات لاستغلالها بشكل أمثل، وأن نعمل على إنشاء 317 مجمعا فى 17 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، والمشروع قومى نعمل عليه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم أخذ 600 قطعة من مستثمرين غير جادين، وتم عمل لجان متخصصة لمعاينة الأراضى للمسثتمرين، موضحة أنه تم تشكيل لجنة ويتم الاجتماع بشكل دورى كل أسبوعين لطرح جميع الأراضى لجميع المستثمرين".

وتابعت : "متابعة يومية للمستثمرين فى المجمعات الصناعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسهيل الإجراءات لكل المستثمرين، وأن الدولة تعمل على إتاحة المجمعات الصناعية الجاهزة تيسيرا على المستثمرين، وأن الأولوية لمنح الأراضى الصناعية للمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج".

وأوضحت : "نعمل على خفض وارداتنا من المنتجات التى لها مثيل مصرى، وأنه سيتم عمل معرض كبير لعرض منتجاتنا فى العراق، وتم عرض منتجاتنا فى العديد من البلدان التى تعرض لأول مرة بها".