واشنطن بوست: بلينكن كان يقضي إجازة في "هامبتونز" أثناء سقوط كابول

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن كان يقضي إجازة في هامبتونز قبل ساعات من غزو طالبان للعاصمة الأفغانية وإسقاط الحكومة على الرغم من التحذيرات من أن كابول معرضة لخطر الانهيار.

ووفقا للصحيفة، بعد ظهر يوم الجمعة قبل سقوط كابول في 15 أغسطس ، استعد العديد من كبار موظفي البيت الأبيض للذهاب في إجازة بعد أن غادر الرئيس بايدن متوجهاً إلى كامب ديفيد.

ذكرت صحيفة إيست هامبتون ستار أن عائلة بلينكن لها وجود منذ فترة طويلة في إيست هامبتون ، حيث يعيش والد بلينكين ، دونالد بلينكين ، سفير الولايات المتحدة في المجر في عهد الرئيس بيل كلينتون ، بشكل موسمي في منطقة ليلي بوند لين منذ حوالي 50 عامًا.

لكن بلينكين وغيره من كبار مسؤولي إدارة بايدن - الذين توقعوا بقاء الحكومة الأفغانية لأسابيع - كان لا بد من استدعائهم إلى واشنطن العاصمة ، عندما وصلت طالبان إلى السلطة ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

بعد سقوط مزار الشريف في 13 أغسطس ، دعا وزير الدفاع لويد أوستن إلى النقل الفوري لجميع موظفي السفارة الأمريكية إلى مطار كابول.

وبحلول مساء اليوم التالي ، تحدث الرئيس الأفغاني أشرف غني عبر الهاتف مع بلينكين ، الذي سعى إلى دعم الزعيم المحاصر لاتفاق بوساطة أمريكية مع طالبان سيبقون فيه خارج المدينة إذا تنحى جانباً بينما تتولى حكومة مؤقتة السلطة، وسرعان ما فر غني من العاصمة الأفغانية.

في غضون ذلك ، استمر موظفو السفارة الامريكية في كابول في إتلاف الوثائق والمعدات السرية في منذ 13 أغسطس، وقالت الصحيفة إنها وجهت أيضا لتدمير الأعلام الأمريكية ، أو العناصر التي يمكن إساءة استخدامها في الدعاية.

وتعرض بايدن لانتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامله مع انسحاب القوات الأمريكية من الدولة التي مزقتها الحرب بعد 21 عاما من الوجود والأحداث التي أدت إلى التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصا بينهم 13 من أفراد الخدمة الأمريكية.