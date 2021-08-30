نسب تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظات المنيا والوادى الجديد وسوهاج

المحافظات – حسن عبد الغفار – محمود مقبول

واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أجرى المحافظ، جولة تفقدية بقرى مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، حيث يجرى العمل فى تنفيذ 447 مشروعا بقرى المركز، منها 98 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، 63 مشروعا للأبنية التعليمية، 22 مشروعاً للشباب والرياضة، مع استمرار تنفيذ الاعمال تباعاً وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وتابع المحافظ، خلال جولته أعمال إنشاء وتوسعة مدارس المطاهره الشرقية للتعليم الأساسي، ومدرسة بنى حسن الشروق، ومدرسة أبو جناح للتعليم الأساسي، كما تفقد الأعمال الإنشائية لمركز شباب المطاهرة الشرقية، بالإضافة لمتابعة أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بقرية أبو جناح، كما تفقد الاعمال الإنشائية لوحدة المعالجة بقرية الديابه، ومجمع خدمات قرية بنى حسن الشروق، والاعمال الإنشائية لمحطة مياه الشيخ تمي، واعمال دعم خطوط مياه بقرية كرم أبو عمر.

والتقى المحافظ، خلال جولته بعدد من أهالى القري، حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية ".

وفى سياق آخر، تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عدة مشروعات خدمية وتنموية وأعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" فى مركز الفرافرة وقراه، حيث تفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتى تخدم قرى "اللواء صبيح" و"على بن ابى طالب"، والتى تعمل بطاقة 200م3/ساعة على مدار 17 ساعة يومياً.

ووجه الزملوط، بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للاستفادة منها فى رى حظائر الماشية المحيطة بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.

كما عقد محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المشروع القومى "حياة كريمة" بالفرافرة بحضور اللواء محب حبشي، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومسئولى الشركات العاملة بالمشروعات.

واستعرض الزملوط، خلال الاجتماع المعوقات التى تواجه أعمال التنفيذ مشدداَ على الالتزام بالتوقيتات المحددة وعدم السماح بأى تأخير ووضع خطة تنفيذ ملزمة لكل الشركات.

كما وجه الزملوط، بحصر المنازل الآمنة والتى لن يجرى رفع كفاءتها أو هدمها لتوصيل مياه الشرب إليها ضمن مشروع التطوير.

وأكد الزملوط، أن المنظومة تهدف إلى التيسير على المواطن لاستخراج التراخيص بالتنسيق بين الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بعد المعاينة ومنح شهادة المطابقة، والحد من البناء العشوائى والحفاظ على حق الدولة.

وفى سوهاج، قام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز الـ 7 المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " بجولات ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة بقرى مراكز " ساقلتة، البلينا، دار السلام، وجرجا، والمنشاة، وطما، والمراغة".

وقام شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث تابع بدء الأعمال فى مركز الإرشاد الزراعي، والذى يضم جمعية زراعية، وإدارة بيطرية، ومركز لتجميع الألبان، وأعمال المجمع الخدمى المتطور، والمعهد الدينى الأزهري، ومحطة الصرف الصحى الرئيسية بقرية سفلاق، كما تفقد أعمال الصرف الصحى بقرية عرب بنى واصل، ومركز شباب الفراسية، وشبكات الانحدار بقرية الكتكاتة .

وفى مركز ومدينة البلينا، قام لطفى محمد على رئيس المركز وأعضاء وحدة حياة كريمة بمتابعة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية عرابة أبيدوس، ومشروع صرف صحى قرية الإصلاح، وصرف صحي، ومجمع خدمات قرية أولاد عليو، كما تابع أعمال إنشاء مجمعى الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية بنى حميل، وكذلك أعمال الصرف الصحى بقرية برخيل.

وقام عبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة دار السلام، بمتابعة بدء العمل فى إنشاء مدرسة مزاتة شرق للتعليم الأساسى على مساحة 1750 مترا، حيث تم بدء الحفر ورمى الخرسانة الأرضية، كما تابع أعمال أخذ الجسات الأرضية لإقامة محطة الصرف الصحى بقرية أولاد خلف، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات بأولاد سالم بحري، ومجمع خدمات قرية السلام .

وتابع عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا أعمال تبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، كما تابع بدء أعمال مشروعات الصرف الصحى بقرى "المجابرة، والزواتنة البحرية، ومزاتا، والشيخ جبر " .

وقام ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة بمتابعة أعمال خطوط الانحدار، وشبكات الصرف الصحى بقرية خارفة المنشاة، ومبنى الخدمات الحكومية بروافع العيساوية، كما تابع العمل فى إنشاء المجمع الزراعى بالزوك الغربية، ومدرسة التعليم الأساسى بالخنانسة شرق بالدويرات، ومدرسة نجع الغلالبة، ومبنى المجمع الخدمى بقرية روافع العيساوية، حيث تم صب الدور الأرضى للمجمع، وتابع سير العمل فى تنفيذ شبكات خطوط الانحدار والصرف الصحى بقريتى "العنبرية، وروافع العيساوية".

وفى مركز طما تابع حازم أبو الخير رئيس المركز، أعمال تنفيذ المشروعات بمجلس قروى سلامون، ومجمعى الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية الشوكا، كما تابع أعمال إنشاء مجمعى الخدمات الزراعية، والحكومية بقرية مشطا، وإنشاء مدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية العامة بالمدمر".

وقام حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة بمتابعة مشروعات إنشاء مجمع تعليمى بنجع الماسخ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، كما تابع أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع خدمة المواطنين، ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية بناويط، وكذلك أعمال شبكات الطرد الخاصة بالصرف الصحى بالبطاخ، وتطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب فى بعض القرى، وأعمال استكمال مدرسة الوقدة للتعليم الأساسي، وتمديد وصلات الصرف الصحى بقرى " البهاليل، بنى وشاح، السمارنة، والعمور"، بالإضافة إلى متابعة أعمال تبطين الترع بدائرة المركز.















































































