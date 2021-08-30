نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بشوارع المحلة

الغربية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير بشوارع حى أول وثان المحلة، بحضور أحمد النجار سكرتير حى ثان المحلة وممدوح النجار رئيس حى أول المحلة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف وفرد السن بشارع الإنتاج أمام حى ثان المحلة، تمهيدا لأعمال الرصف.

واستكمل نائب المحافظ جولته بمتابعة أعمال فرد السن بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الجمهورية تحت إشراف المهندسة فاطمة جودة مدير مشروعات حى ثان المحلة.

كما تفقد أعمال تركيب الإنترلوك والرصف بشارع عبد الحى شاهين وأعمال مشروع إنشاء كوبرى منشية البكرى لتوسعة الطريق أمام حديقة الأمل بمنطقة منشية البكرى وتفقد داخل حى اول المحلة منطقة تطوير شوارع منطقة محب واخر طريق دمرو وعزبه خضر.