"مياه القليوبية" تنتهى من إعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه قطر 700 بوصة، والمغذي لقرية باسوس بالقناطر الخيرية، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية من جديد.

وكشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، تفاصيل نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل المحافظة، موضحا أن متوسط نسب التنفيذ تخطت الـ60%، مشيرا إلى أنه جارى العمل فى نحو 36 قرية بمركز شبين القناطر، لافتا إلى أن المشروعات التى تتضمنها مبادرة حياة كريمة داخل القرى متنوعة ما بين شبكات مياه وصرف، ومحطات مياه وصرف، ووصلات منزلية وخلافه، لافتا إلى أن العمل يسير بمعدلات جيدة، ومن المقرر نهو كافة الأعمال قبل الموعد المحدد وهو 30 يونيو المقبل.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ أعمال وصلات منزلية بما يقارب من 26 مليون جنيه في مركز شبين القناطر، كما تم تنفيذ أعمال المد والإحلال للشبكات في 13 قرية، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال مشروعات المياه والصرف للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة القليوبية تصل لـ600 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بأعمال تحويلات الخطوط والشبكات الخاصة بتوسعات الدائرى، أكد رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتحويل الخطوط والشبكات المتعارضة مع أعمال التوسعات، لافتا إلى أن شركة مياه القليوبية كان لها نصيب الأسد، في أعمال توسعات الدائرى، بحجم أعمال وصل لـ 75 مليون جنيه، وانتهت الشركة من تنفيذ 100% من الأعمال المطلوبة المتعلقة بنقل الخطوط المتعارضة مع أعمال التوسعات.



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