وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة، حسبما أفاد التلفزيون السورى، أن شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة حراسة فى حى المرابط بالمدينة باستخدام بندقية آلية ما أسفر عن مصرع عنصرين من قوى الأمن الداخلى.

يذكر أن جندى سورى لقى مصرعه وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم إرهابي على حافلة طعام تابعة للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربي، حسبما أفاد (التلفزيون السوري) الخميس الماضى.