معلمة تتسبب فى كارثة فى مدرسة بكاليفورنيا.. نقلت عدوى كورونا لنصف طلابها

ريهام عبد الله

تسببت معلمة، لم تحصل على لقاح كوفيد 19، فى كارثة فى مدرسة بكاليفورنيا، إذ تسببت فى إصابة نصف عدد طلابها، و26 شخصا من الطاقم التعليمى في مدرسة ابتدائية، بعدما أصيبت بمتحور دلتا.

المعلمة التي لم يكشف عن اسمها، استمرت فى الذهاب إلى المدرسة لمدة يومين بعد ظهور أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

وبالطبع، كانت المعلمة على اتصال مباشر مع طلابها إلى جانب عدد كبير من العاملين في الطاقم التعليمي بالمدرسة، دون اتباع الإجراءات الوقائية، وحتى بدون ارتداء قناع للوجه.

ونقلت صحيفة "جارديان البريطانية"، عن الرئيس السابق لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توم فريدن، قوله: "دلتا معدية بشكل مضاعف، ونحن بحاجة إلى تصعيد حملتنا لإبقاء الأطفال في المدرسة بأمان، هذا يعني أن المعلمين والموظفين والطلاب المؤهلين بحاجة إلى التطعيم، ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقاية كيلا تتكرر مثل هذه الحادثة".