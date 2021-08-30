مصرع شخص إثر انقلاب سيارته فى ترعة بمحافظة الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص بمحافظة الشرقية مصرعه، متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارته بمياه ترعة بطريق "فاقوس- أم عجرم" وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "محمد أحمد عبد الحميد" 40 عاما جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء قيادة المتوفى سيارته تعرض لحادث انقلاب السيارة بترعة أمام قرية المعلمين طريق " فاقوس- أم عجرم" ولقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم انتشال الجثة من المياه ونقلها إلى مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.