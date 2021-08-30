مصدر في مجلس الأمن الدولي ينفي مناقشة إرسال قوات لحفظ سلام إلى أفغانستان

وكالات

أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أن المجلس لا يبحث حاليا إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى أفغانستان.

وقال: "في الوقت الحالي، لا يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة إرسال بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ولاسيما إلى كابول".

وأضاف: "تجري حاليا مناقشة مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يهدف إلى ضمان مغادرة المواطنين الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بطريقة آمنة، مع وصول آمن وموثوق".

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل في الـ15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب في أفغانستان قد انتهت وأن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب".

ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.