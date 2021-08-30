اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير الديوان العام وتطعيم العاملين ضد كورونا.. صور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:01 ص
محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير الديوان العام وتطعيم العاملين ضد كورونا.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير الديوان العام
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتطوير الديوان، لعدد من الإدارات منها إدارة التدريب والتخطيط العمراني، كما تابع المحافظ مواقع تلقى العاملين بالديوان لقاح كورونا لليوم الثانى على التوالي.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الإدارات والأقسام، لمتابعة سير العمل ، مشدداً على حسن استقبال المواطنين بإدارة خدمة المواطنين ، وسرعة الرد على طلباتهم، مشيداً بالدور الذى يقوم بها العاملون بالإدارة وببقية إدارة الديوان.

وشدد محافظ كفر الشيخ على كل العاملين بالديوان بتلقى اللقاح، وعدم السماح والتهاون فى هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقى اللقاح ، كما وجه بسرعة تسجيل العاملين بالديوان، على موقع تلقى اللقاح بوزارة الصحة.

 

جانب من تفقد الديوان لتطويره
جانب من تفقد الديوان لتطويره

 

جانب من تفقد المحافظ للديوان_1
جانب من تفقد المحافظ للديوان_1

 

متابعة اعمال التطوير
متابعة اعمال التطوير

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد الديوان العام بالمحافظة
محافظ كفر الشيخ يتفقد الديوان العام بالمحافظة

 


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تطوير الديوان العام

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