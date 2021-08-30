اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط: دعم مستشفى السرو المركزى بخزان أكسجين سعة 10 آلاف لتر

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:30 م
محافظ دمياط: دعم مستشفى السرو المركزى بخزان أكسجين سعة 10 آلاف لتر دعم مستشفى السرو المركزى بخزان أكسجين سعة 10 آلاف لتر
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تركيب خزان أكسجين بمستشفى السرو المركزى بسعة 10 آلاف لتر بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه .

ونوهت "المحافظ" إلى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفى من ناحية زيادة تدفق الأكسجين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والتوسع فى أقسام العناية المركزة والحضانات، والذى يأتى وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون استراتيجى كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات، منوهة الى أنه تم خلال الفترة الماضية تركيب خزانى للأكسجين لمستشفى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بسعة 11 ألف لتر للخزان الواحد وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة المنشأتين، فضلاً عن تركيب خزانى أكسجين بمستشفى دمياط العام والروضة المركزى بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأضافت "الدكتورة منال عوض" أن هذه الجهود تُعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام و مجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.

 


دمياط

اخبار دمياط

صحة دمياط

اخبار الصحة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة