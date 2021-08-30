محافظ الوادى الجديد يتابع محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة

الوادى الجديد – فريق المحافظات

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات الجارية والخدمات المقدمة المواطنين، يرافقه الأستاذ جهاد متولى نائب رئيس المركز.

وتفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتى تخدم قرى اللواء صبيح وعلى بن ابى طالب والتى تعمل بطاقة 200م3 ساعة على مدار 17 ساعة يومياً.

ووجه الزملوط بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للاستفادة منها فى رى حظائر الماشية المحيطة بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.

وفى سياق متصل، كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالبدء فى تنفيذ مشروع تقسيمات المبانى السكنية بقرى اللواء صبيح لطرحها للمواطنين بمساحة 200 م2 للقطعة الواحدة بواقع 2500 قطعة سكنية .

ووجه المحافظ بتخصيص نسبة 10% من قطع الأراضى لأهالى مدينة الفرافرة الراغبين فى الإستفادة من التقسيمات، والبدء فى أعمال توصيل المرافق للمنطقة.