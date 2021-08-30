اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:06 م
أكرم القصاص
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ويوجه بإنشاء تقسيمات للشباب

محافظ الوادى الجديد يتابع محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:09 م
محافظ الوادى الجديد يتابع محطة مياه شرب اللواء صبيح بالفرافرة جولة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمركز الفرافرة لمتابعة المشروعات الجارية والخدمات المقدمة المواطنين، يرافقه الأستاذ جهاد متولى نائب رئيس المركز.

وتفقد العمل بمحطة مياه الشرب اللواء صبيح والتى تخدم قرى اللواء صبيح وعلى بن ابى طالب والتى تعمل بطاقة 200م3  ساعة على مدار 17 ساعة يومياً.

ووجه الزملوط بصرف المياه الناتجة عن غسيل المحطة للاستفادة منها فى رى حظائر الماشية المحيطة بدلاً من إهدارها بالصرف الزراعي.

وفى سياق متصل، كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالبدء فى تنفيذ مشروع تقسيمات المبانى السكنية بقرى اللواء صبيح لطرحها للمواطنين بمساحة 200 م2 للقطعة الواحدة بواقع 2500 قطعة سكنية .

ووجه المحافظ بتخصيص نسبة 10% من قطع الأراضى لأهالى مدينة الفرافرة الراغبين فى الإستفادة من التقسيمات، والبدء فى أعمال توصيل المرافق للمنطقة.

 


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