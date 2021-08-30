محافظ الغربية يتابع استعدادات الجهات المعنية لاستقبال الموجة الرابعة من كورونا

الغربية - فريق المحافظات

تابع اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية من خلال اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، استعدادات الهيئات الطبية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد وكذلك سير عملية التطعيمات ضد انتشار الفيروس سواء للمواطنين المقيمين والمسافرين، وذلك بحضور كل اللواء محمد بهاء مساعد المدير للأمن، الدكتور عبد الناصر حميدة مدير مديرية الصحة بالغربية، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور رائف يوسف رئيس هيئة التأمين الصحى فرع الغربية، والدكتور مجدى عوض مدير هيئة الإسعاف فرع الغربية، والمهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، و أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية وأمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم والدكتور حسن التطاوى أن جامعة طنطا أوشكت على اقتراب اكتمال تطعيم الفرق الطبية، بجانب الاستعداد إلى تطعيم طلاب الجامعة حيث سيتم توفير التطعيم بـ14 كلية تابعة للجامعة والعاملين بها، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 2200 من طاقم التمريض، 1900 من الأطقم الطبية بنسبة تصل لأكثر من 60٪ من الأطباء تلقوا التطعيم، وجارى تجهيز مجمع متكامل للتطعيم يعمل خلاله 40 فرقة ليكون معدل التطعيم 1200 فرد فى الساعة لضمان استكمال تطعيم الفرق الطبية، العاملين بالجامعة والطلاب.

كما أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة أن حالات الإصابة بدأت بالزيادة فى مستشفيات المديرية والتأمين الصحى وجارى التعامل الطبى معهم، كما تم زيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضى الفيروس بالمستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة،.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عوض مدير هيئة الإسعاف، استعدادهم لمواجهة الموجة الرابعة، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجامعة والصحة لضمان التدخل السريع وإنقاذ الحالات.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور رائف يوسف مدير التأمين الصحى استعداد عياداته لاستقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح، كما أكد على أن مستشفيات التأمين تتعامل مع حالات الإصابة من الأطفال وخاصة أن الموجة الرابعة تستهدف هذه الفئة، مما أدى إلى اكتمال الأعداد بالمستشفى المخصصة لهذه الحالات، أما مستشفيى المجمع والمبرة فهى على استعداد لاستقبال الحالات المرضية المصابة بالفيروس وتوفير الأكسجين اللازم.

وأكدت أمانى النادري، مديرة مديرية التضامن الاجتماعى أن جمعية الهلال الأحمر على أتم الاستعداد لبدء حملة توعية شاملة للموجة الرابعة من الفيروس ذلك أيضًا إلى جانب جهود المجتمع المدنى فى مواجهة الأزمة، كما أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن 89 ألف موظف من التابعين للتربية والتعليم سجل منهم 83 ألف و 456، لتلقى اللقاح وجارى العمل على استكمال باقى العاملين.

ووجه المحافظ بتحديد جدول زمنى لكل من هيئتى الصحة والتعليم للتأكد من تطعيم العاملين بهما، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء كونهما أكثر الهيئات كثافة وتعامل مع الجمهور، مؤكدًا على أهمية التوعية لمواجهة الموجة الرابعة وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدى وتجنب الأماكن المزدحمة، إلى جانب دور الشرطة من خلال الكمائن والحملات والغرامات لغير الملتزمين بالمقاهى والمحال التجارية مع تكثيف الرقابة بالقرى قبل المدن، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف عمليات التطهير لماكينات الصراف الآلى وأماكن تجمع المواطنين بصورة دورية ومستمرة، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم.

وفى نهاية الاجتماع قدم المحافظ كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية التى تحملت الكثير فى سبيل تخطى هذه الفترة الصعبة بطريقة شهد لها الجميع.