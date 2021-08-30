مجموعات متنقلة لتطعيم الموظفين والعاملين بمدينة البياضية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قامت مديرية الصحة وإدارة الطب الوقائى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، بدفع مجموعة متنقلة لتطعيم العاملين بمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، والذى يتضمن عملهم التعامل مع الجمهور، وذلك فى إطار توجهات الدولة بضرورة تطعيم كافة العاملين بالمراكز والمدن ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إن الحملة تطعم كافة العاملين بالمركز والمدينة فى إطار سياسة الدولة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطعيم ما يقرب من 200 موظف من المدينة والقرى حتى الآن، وجارى استكمال تطعيم باقى العاملين، وناشدت رئاسة المدينة كافة المواطنين بضرورة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للتسجيل لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد أطلقت محافظة الأقصر، منذ أيام فعاليات حملة لتطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبى تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاح لهم بسهولة وبشكل مجاني.

وفى هذا الصدد قال السكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، أنه سيتم تعميم هذه القوافل على الوحدات المحلية للمدن والقرى والمديريات والإدارات وكافة المصالح الحكومية لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا تطبيقاً للتكليفات الواردة، مشيرا إلى أن تلك القوافل الطبية تتم بالتنسيق مع مديرية الصحة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة تحت قيادة مديرى الإدارات الصحية لكل مركز، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مؤكدا استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة ويتلقوا رسائل بموعد تلقى اللقاح، وهى مراكز مستشفى حميات الأقصر ومستشفى حورس بأرمنت ومستشفى العديسات ومستشفى طيبة بإسنا ومركز طب القرنة.

وأضاف الدكتور طاهر إسماعيل، أنه أيضا يتم تطعيم المواطنين الراغبين فى السفر بلقاح فيروس كورونا فى 6 مراكز وهي، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالزريقات بحرى، وحدة آل عثمان بالقرنة.



فعاليات تطعيم الموظفين والعاملين بمدينة البياضية



مجموعة متنقلة لتطعيم 200 من الموظفين والعاملين بمدينة البياضية