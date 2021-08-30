ماذا يحدث فى جسمك عند تناول عصير جوز الهند؟..منع تكوين حصوات الكلى

عصير جوز الهند له مذاق رائع ومميز، ويعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناول هذا العصير وفقًا لموقع "healthline".

فوائد عصير جوز الهند



-مصدر جيد للعناصر الغذائية المهمة

يحتوي عصير جوز الهند على نسبة عالية من الماء، ونسبة قليلة جدًا من الدهون، وأيضًا نسبة جيدة من الكربوهيدرات، والكالسيوم، والمغنسيوم، والفسفور والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة.

-التخلص من الإجهاد

-تنظيم نسبة ضغط الدم والسكر

عصير جوز الهند يعد الخيار الجيد لك للتخلص والقضاء علي التوتر والإجهاد والقلق، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تزيد من فرص القضاء علي الإجهاد وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

أقيمت إحدى الدراسات عام 2012، وأكدت أن تناول عصير جوز الهند يساهم بشكل كبير تنظيم نسبة ضغط الدم، والدهون الثلاثية والسكر في الدم، وأيضا الحفاظ علي صحة الكبد، وذلك يرجع لما يحتويه هذا العصير من قيم غذائية.

-يساعد في منع تكوين حصوات الكلى

-يحافظ علي صحة القلب

شرب كميات كافية من السوائل مهم للوقاية من حصوات الكلى، ويعد عصير جوز الهند من أفضل هذه السوائل، والسبب في اتحاد الكالسيوم مع مضادات الأكسدة، فينتج عن ذلك عدم تكوين الحصوات.يساعد شرب ماء جوز الهند في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لدراسة نشرت عام 2008، وأكدت أن تناول النظام الغذائي غني بالدهون يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، ولذا تناول عصير جوز الهند يقلل من هذا الأمر لأنه قليل الدهون.