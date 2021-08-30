ماذا يحدث فى جسمك عند تناول عصير جوز الهند؟..منع تكوين حصوات الكلى

عصير جوز الهند له مذاق رائع ومميز، ويعد من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناول هذا العصير وفقًا لموقع "healthline".
فوائد عصير جوز الهند
-مصدر جيد للعناصر الغذائية المهمة
يحتوي عصير جوز الهند على نسبة عالية من الماء، ونسبة قليلة جدًا من الدهون، وأيضًا نسبة جيدة من الكربوهيدرات، والكالسيوم، والمغنسيوم، والفسفور والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة.
-التخلص من الإجهادعصير جوز الهند يعد الخيار الجيد لك للتخلص والقضاء علي التوتر والإجهاد والقلق، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تزيد من فرص القضاء علي الإجهاد وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.
-تنظيم نسبة ضغط الدم والسكر
أقيمت إحدى الدراسات عام 2012، وأكدت أن تناول عصير جوز الهند يساهم بشكل كبير تنظيم نسبة ضغط الدم، والدهون الثلاثية والسكر في الدم، وأيضا الحفاظ علي صحة الكبد، وذلك يرجع لما يحتويه هذا العصير من قيم غذائية.
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