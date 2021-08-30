لماذا يمنع انسداد قناة فالوب حدوث الحمل؟.. اعرفى الأسباب

نهير عبد النبى

قناتي فالوب هي أعضاء تناسلية أنثوية تربط المبيض والرحم كل شهر أثناء التبويض، والذي يحدث تقريبًا في منتصف الدورة الشهرية، تحمل قناتا فالوب بويضة من المبيض إلى الرحم، كما يحدث الحمل أيضًا في قناة فالوب إذا تم تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية فهى تنتقل عبر الأنبوب إلى الرحم للزرع.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإنه في حالة انسداد قناة فالوب، يتم حظر ممر وصول الحيوانات المنوية إلى البويضات، وكذلك مسار العودة إلى الرحم للبويضة المخصبة وتشمل الأسباب الشائعة لانسداد قناتي فالوب النسيج الندبي والعدوى والتصاقات الحوض.

التأثير على الخصوبة

يعد انسداد قناة فالوب سببًا شائعًا للعقم حيث يلتقي الحيوانات المنوية البويضة في قناة فالوب للتخصيب، ويمكن للأنبوب المسدود أن يمنعهما من الانضمام، إذا تم انسداد كلا الأنبوبين تمامًا، فسيكون الحمل بدون علاج مستحيلًا إذا تم حظر قناتي فالوب جزئيًا، فمن المحتمل أن يحدث الحمل ومع ذلك يزداد خطر حدوث الحمل خارج الرحم، هذا لأنه يصعب على البويضة المخصبة أن تتحرك من خلال انسداد في الرحم.

إذا تم حظر قناة فالوب واحدة فقط، فمن المرجح ألا يؤثر الانسداد على الخصوبة لأن البويضة لا يزال بإمكانها الانتقال عبر قناة فالوب غير المصابة يمكن أن تساعد أدوية الخصوبة في زيادة فرصتك في الإباضة في الجانب المفتوح.

أسباب انسداد قناتي فالوب

عادة ما يتم حظر قناتي فالوب عن طريق النسيج الندبي أو التصاقات الحوض و يمكن أن يكون سببها العديد من العوامل ، بما في ذلك:

1: مرض التهاب الحوض.

2: بطانة الرحم، يمكن أن يتراكم نسيج بطانة الرحم في قناة فالوب ويسبب انسدادًا،و يمكن أن تتسبب أنسجة بطانة الرحم الموجودة على السطح الخارجي للأعضاء الأخرى أيضًا في حدوث التصاقات تسد قناتي فالوب.

3: بعض أنواع العدوى المنقولة جنسيًا.

4: الحمل خارج الرحم في الماضي هذا يمكن أن يندب قناتي فالوب.

5: الأورام الليفية يمكن أن تسد هذه الزيادات قناة فالوب ، خاصةً حيث ترتبط بالرحم.

6: جراحة سابقة في البطن يمكن أن تؤدي الجراحة السابقة خاصةً على قناة فالوب نفسها ، إلى التصاقات الحوض التي تسد الأنابيب.