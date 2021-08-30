لقطات غرق شوارع مدينة دوالا الكاميرونية بمياه الفيضانات.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت مدينة دوالا العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون، للغرق في مياه الفيضانات بعد تساقط غزير للأمطار كما يحدث كل عام في موسم الأمطار، حيث تغمر المياه حي ماكيبي-ميسوكي العشوائي في قلب مدينة دوالا خلال منتصف وأواخر أغسطس من كل عام.

وعرضت شبكة "يورو نيوز" لقطات من تكدس الشاحنات في الشوارع بسبب غزارة المياه التي تملئ المدينة، كما أغرقت المياه الأدوار الأرضية للمنازل وسط محاولات من السكان لإزالتها من منازلهم.



لقطات من غمر المياه للشوارع



الوضع فى الكاميرون



غرق الكاميرون فى الفيضانات

وفي منتصف أغسطس يحدث كل عام موسم الأمطار وتغمر المياه حي ماكيبي-ميسوكي العشوائي في قلب دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون، وتحت تأثير الاحتباس الحراري تشهد هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وتواصل توسعها، مزيدا من الفيضانات.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، شهدت مدينة دوالا فيضانات جارفة غمرت الشوارع وأغرقت الطوابق الأرضية للمنازل، حيث استيقظ سكان عدة أحياء في دوالا على هذه الفيضانات الجارفة التي عطلت حركة السير وسط انتشار سيارات عربات شفط المياه لمحاولة التقليل من أضرار الفيضانات التي عطلت الحياة في المدينة.

وعرضت شبكة "سكاى نيوز"، لقطات من أضرار الفيضانات في مدينة دوالا، وغمر المياه لمئات الطوابق الأرضية لمئات المنازل، كما تسببت المياه الغزيرة في قطع الطرق الرئيسية وتسببت في اختناقات مرورية هائلة، وسط مطالبات من سكان المدينة بدعم مزيد من معدات البلديات للتعامل مع الفيضان الذي يعتبرنه الأسوأ في السنوات الاخيرة بالكاميرون.