لقاح Covaxin يحقق استجابة مناعية فى حالات عدوى كورونا السابقة بعد جرعة واحدة فقط

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية ونشرت على موقع " thehealthsite"، عن أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا يطورون أجسامًا مضادة تجعلهم محصنين ضد الفيروس لبعض الوقت.

ووفقًا لدراسة، فإن جرعة واحدة من لقاح Covaxin من Bharat Biotech في الأفراد المصابين سابقًا بـ كورونا تثير استجابة مماثلة للأجسام المضادة، مثل الحصول على جرعتين من اللقاح في الأشخاص الذين ليس لهم تاريخ مرضى سابق بالفيروس، حيث أن الاستجابة المناعية بعد جرعة واحدة من لقاح Covaxin لدى الأشخاص المصابين بـ كورونا تشبه الاستجابة المناعية بعد حقنتين في الأشخاص الأصحاء دون أي تاريخ سابق لعدوى كورونا.

المناعة بعد لقاح كوفاكسين

وأجرى المجلس الهندي للبحوث الطبية ICMR هذه الدراسة التجريبية لمعرفة المزيد عن استجابات الأجسام المضادة المحددة لـ كورونا يوم التطعيم، وبعد شهر واحد من الجرعة الأولى وشهرين بعد الجرعة الأولى من اللقاح في مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية وعمال الخطوط الأمامية.

قارن الباحثون استجابات الأجسام المضادة للأفراد المصابين بعدوى كورونا المؤكدة قبل التطعيم مع أشخاص ليس لهم دليل مسبق على العدوى بالفيروس.

لغرض الدراسة، جمع الباحثون عينات الدم قبل الجرعة الأولى من المتخصصين في الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية الذين تلقوا لقاح Covaxin في مراكز التطعيم في تشيناي، الهند ، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2021، ووافقت لجنة الأخلاقيات التابعة لـ ICMR-NIRT على الدراسة.

يمكن أن تؤدي النتائج إلى تحسين استراتيجيات اللقاح

قام الباحثون بقياس مستويات الأجسام المضادة في ثلاث نقاط زمنية: في يوم التطعيم ، بعد شهر بعد الجرعة الأولى وشهرين بعد الجرعة الأولى، حيث استخدم الباحثون منحنى لتحديد النتائج، وهو عبارة عن أداة تم إنشاؤها خصيصًا مكون من نقطتين ومنحنى رئيسي ، وكان لدى جميع المشاركين الذين أصيبوا سابقًا بعدوى كورونا أجسامًا مضادة يمكن اكتشافها في وقت التطعيم.

ووفقًا للباحثين تقدم هذه الدراسة أدلة تدعم استراتيجيات اللقاح الموجهة نحو الصحة العامة والمستدامة من الناحية المناعية، وإذا تم تأكيد هذه النتائج في دراسات سكانية كبيرة ، فقد يُوصى بجرعة واحدة من لقاح كوفاكسين لمرضى كورونا الذين تم تأكيدهم مسبقًا حتى يتمكنوا من تحقيق فائدة أكبر من الإمداد المحدود للقاح ".