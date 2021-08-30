لبنان يعرب عن امتنانه لجامعة الدول العربية لدعم رئاسته للمجلس الاقتصادى بدورته السابقة

بيشوى رمزى

سلم رئيس الوفد اللبناني رحاب ابو زين، رئاسة المجلس الاقتصادى والاجتماعي إلى دولة ليبيا والتى تترأس أعمال المجلس في دورته الجديدة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية.

وأعربت أبو زين عن شكرها للأمانة العامة للجامعة العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السفير كمال حسن على للدعم الكبير الذى قدموه للبنان خلال رئاستها للدورة السابقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الليبي عن شكره للبنان لنجاحها في رئاسة الدورة السابقة، رغم الظروف الصعبة، وعلى رأسها تفشي كورونا.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدة بنود أهمها الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالاضافة إلى متابعة قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته الماضية.

كما يدور محور الاجتماع حول منطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وكذلك برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول العربية.

كما يناقش الاجتماع تجربة الأردن حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية بالاضافة إلى الاستثمار واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وتتناول اللجنة في مناقشاتها مسألة انشاء مجلس وزارى عربي لشؤون الهيئات المحلية في الدول العربية بالاضافة الى العديد من الموضوعات الاخرى وما يستجد عليها من قضايا.