ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى قبل توزيعها بالسوق السوداء ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى، واستخراج 82% قبل توزيعها فى السوق السوداء وعلى المخابز الخاصة ببورسعيد، جاء ذلك بناءً على تعليمات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المخابز وحركة الدقيق وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملة مكبرة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وبقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، ومحمد السحراوى وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية، والمهندسة سحر الدسوقى، مدير إدارة حماية المستهلك، وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والعقيد سهيل الجبالى.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كمية تقدر بطن من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% قبيل توزيعها على المخابز الطباقى بنطاق حى العرب وبالسوق السوداء بغرض التربح بدون وجه حق، حيث تبين بالفحص أن الدقيق من خارج بورسعيد إنتاج مطحن جمصة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطه وتحرر محضر بالواقعه رقم 2535 جنح العرب وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.