اليوم السابع
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صورة لإعصار إيدا المدمر من محطة الفضاء الدولية.. هكذا تظهر الأعاصير من الأعلى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 08:14 م
صورة لإعصار إيدا المدمر من محطة الفضاء الدولية.. هكذا تظهر الأعاصير من الأعلى الصورة
ريهام عبد الله

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تمكن رائد فضاء روسى يدعى أوليج نوفيتسكى، من التقاط صورة من الفضاء، وتحديدا من محطة الفضاء الدولية لإعصار إيدا المدمر الذى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أوليج تعليقا على الصورة في تصريح نقلته المؤسسة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية "روس كوسموس" جاء فيه: "نشاهد من على متن المحطة الفضائية الدولية إعصار إيدا وهو يتجه نحو سواحل الولايات المتحدة بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة"، وفقا لموقعRT.

صورة لإعاصر إيدا
صورة لإعصار إيدا من الفضاء
 
ومن جهته صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على قرار إعلان لويزيانا منطقة منكوبة بسبب إعصار إيدا، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لإغاثة المناطق المنكوبة في الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووصل الإعصار إيدا إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

واستعد السكان، الذين رفضوا مغادرة مساكنهم، لأقسى اختبار حتى الآن تتعرض له السدود التي تكلفت مليارات الدولارات لتعزيزها بعد الإعصار كاترينا قبل 16 عاما الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص.

وحذر بايدن من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة مع إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في حالات انقطاع للتيار الكهربائي ربما تستمر أسابيع بالنسبة للسكان الذي يقطنون مناطق قرب ساحل الخليج الأمريكي.


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