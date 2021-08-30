صورة لإعصار إيدا المدمر من محطة الفضاء الدولية.. هكذا تظهر الأعاصير من الأعلى

ريهام عبد الله

تمكن رائد فضاء روسى يدعى أوليج نوفيتسكى، من التقاط صورة من الفضاء، وتحديدا من محطة الفضاء الدولية لإعصار إيدا المدمر الذى ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أوليج تعليقا على الصورة في تصريح نقلته المؤسسة الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية "روس كوسموس" جاء فيه: "نشاهد من على متن المحطة الفضائية الدولية إعصار إيدا وهو يتجه نحو سواحل الولايات المتحدة بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة"، وفقا لموقعRT.