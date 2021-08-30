"شواطئ خالية من البلاستيك" حملة لشباب متطوعين تنظف شواطئ الغردقة.. لايف وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث اليوم السابع لايف جديدا من أحد شواطئ مدينة الغردقة أثناء تنظيم الإدارة العامة لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر بالاشتراك مع عدة جهات مختلفة وكذلك عدد من الشباب المتطوعين من جمعيات أهلية مختلفة لعملية تنظيف الشواطئ من البلاستيك ضمن مبادرة شواطئ خالية من البلاستيك .

من جانبها، قالت ابتسام احمد مدير ادارة التثقيف والإعلام بالإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، أن مبادرة شواطئ خالية من البلاستيك تأتى من نطلق التوعية بعدم ترك المخلفات وخاصة البلاستيك على الشواطئ العامة فى المقام الاول وكذلك تنظيف الشواطئ بمشاركة شباب متطوعين من جمعيات مختلفة .

واضافت مدير التثقيف والاعلام بالإدارة العامة للبيئة أن عملية تنظيف الشواطئ شارك فيها الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة وكذلك شركة مياه الشرب وجمعيات بصمة شباب وغردقة الخير ورووتارى وعدد من الشباب المتطوعين حيث سيتم تنظيف جميع شواطئ المدينة من البلاستيك تدريجيا.

وتابعت: أن الحملة سوف تشمل جميع شواطئ المدينة بمشاركة الشباب الذين قاموا باختيار شعار المبادرة وكذلك اختيار نقطة البدء من اى شاطئ مؤكده على انها كانت دائما نردد للشباب أن البحر الأحمر نعمه فحافظوا عليها .



جانب من تنظيف الشواطئ المختلفة



شاطئ الكورنيش القديم بالغردقة



طفلة تشارك فى حملة التنظيف



شباب الغردقة ينظفون شواطئها



نظافة شاطئ فلفلة بالغردقة



جانب من نظافة الشواطئ بالغردقة