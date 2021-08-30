شهود العيان يكشفون تفاصيل خطف طفل وسحل والدته أثناء دفاعها عنه في المحلة

الغربية مصطفى عادل

أجري "اليوم السابع" لقاءات مع عدد من شهود العيان فى واقعة اختطاف الطفل زياد أحمد البحيري، والذي تعرض للخطف على يد شخصين ملثمين مجهولي الهوية صباح أمس الأحد أثناء قيامه بفتح محل بيع الزيوت والفلاتر الخاص بوالده الكائن بمنزله على الطريق الدائري المحلة المنصورة، عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له الطفل.

حيث أكد أحد أقارب الطفل لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى إتصالا من خال الطفل يُبلغه فيه بقيام الجناة بخطف الطفل من أمام منزله أثناء فتح محل والده، وشاهد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي رصدته كاميرات المراقبة المثبتة على منزل المجني عليه.

وأضاف أن رجال المباحث الجنائية، يكثفون من عمليات البحث عن الطفل والجناة في أماكن متفرقة بالمحافظة، مؤكدا أن أسرة الطفل أسرة مسالمة ومشهود عنهم بحسن الخلق والأدب وليس لهم أي خلافات مع أشخاص تؤدي لارتكاب الجريمة.

وأشار أن والدة الطفل في حالة انهيار شديد خاصة وأنها تعرضت للسحل على يد الجناة بعدما حاولت انقاذ نجلها من يديهم وفروا هاربين بالطفل، مطالبا رجال الأمن بتكثيف عمليات البحث لاستعادة الطفل المختطف.

ويضيف السيد عنتر منصور أحد الجيران أنه فوجئ بالواقعة من الجيران فور وقوع الجريمة، وهناك تحرك سريع من رجال الأمن لتحديد الجناة.

وأوضح أنه شاهد فيديو الواقعة من مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن أسرة الطفل يشهد لهم الجميع بحسن الجيرة والخلق، وتجمع الجيران أمام منزل المجني عليه لمؤازرة أسرته لحين عودته سالما.