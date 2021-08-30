شؤون المسجد الحرام تنشئ مصلى خاصا لسنة الطواف للمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب إيهاب محمد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني، انشاء مصلى خاصا لسنة الطواف للمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود .

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية أمجد بن عايض الحازمي أن العمل مستمر لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وللفئة الغالية من ذوي الإعاقة.



المصلى

وأشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي أنه تم تخصيص مساحات لذوي الإعاقة السمعية بتوسعة الملك فهد تستوعب أكثر من (٢٥) شخصا، وأن المصليات المخصصة لهم [مصلى الركعتين - مصلى أجياد الدور الأول - مصلى 64 بتوسعة الملك فهد].

مبينًا أن الرئاسة حرصت على توفير مسارات خاصة بهم وتسهيل كافة الخدمات التي تكفل الحماية والوقاية وتحقيق التباعد الجسدي وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل أدائهم للمناسك والعبادات وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.