اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الاثنين 30-8-2021

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:31 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 30-8-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 30-8-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.34جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.33جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.45جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.45 جنيه للشراء.
 
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء.
 
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.
 
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.42 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.45 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.47 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اليورو اليوم

أسعار اليورو

اليورو في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة