روسيا تبدأ توسيع رفع العلم فى المدارس مع بدء العام الدراسى لترسيخ الوطنية

كتبت ريم عبد الحميد

تعتزم روسيا توسيع ممارسة رفع العلم الوطنى فى المدارس فى جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الشهر المقبل، فى محاولة لتعزيز المشارع الوطنية بين الطلاب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية، فإن كبير مسئولى التعليم فى البلاد قال اليوم، الاثنين، أنه سيتم توسيع ممارسة رفع العلم الوطنى فى المدارس مع بدء العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل.

وتأتى هذه الخطوة وسط حملة أوسع لتكريس القيم الوطنية فى المدارس الروسية فى السنوات الأخيرة. وقال وزير التعليم والعلوم فلاديمير كرافتسوف أنه سيتم تنظيم مراسم رفع العلم فى جميع أنحاء روسيا للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ خلال أيام.

وفى تصريحات ألقاها من داخل الكرملين، قال كرافستوف أن الإجراء اليومى ممارسة جيدة وان أطفال المدارس يريدون المشاركة فى حدث كبير وهام.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أيد الأسبوع الماضى فكرة احتفالات رفع العالم فى المدارس، مشيرا إلى أنها تتواجد بالفعل فى دول أخرى.

وأوضح بوتين أن هذه قضية وطنية، ولن تكون هناك حاجو إلى أموال كبيرة لتنفيذها، مضيفا أنه يجب تمويلها من الميزانية الفيدرالية.

وتقول موسكو تايمز أنه فى العام الماضى تم تقديم قانون يطلب تعليم الأطفال الروس الوطنية والتاريخ العسكرى فى المدارس.

جدير بالذكر أن روسيا تحتفل فى 22 أغسطس من كل عام بعيد العلم الروسى، حيث تشهد مختلف مناطق البلاد احتفالات واسعة بالعلم، ويغنى الملايين من الروس النشد الوطنى ويرفعون الإعلام بألوانها الثلاثة فى إشارة إلى الوحدة.