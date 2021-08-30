رسائل رئيس الوزراء من مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.