رسائل رئيس الوزراء من مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
رسائل رئيس الوزراء من مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر.. إنفوجرافالإثنين، 30 أغسطس 2021 12:30 م
تصريحات مصطفى مدبولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء: تشغيل مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات نهاية نوفمبر المقبلالإثنين، 30 أغسطس 2021 09:28 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة