اليوم السابع
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الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:59 م
أكرم القصاص
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رسائل رئيس الوزراء من مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر.. إنفوجراف

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:30 م
رسائل رئيس الوزراء من مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر.. إنفوجراف تصريحات مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
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فاكسيرا

اللقاحات

الحكومة

مصطفى مدبولى

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