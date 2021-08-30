رئيس جامعة الفيوم يكرم عامل نظافة عثر على 400 ألف جنيه وسلمها للشرطة

الفيوم – رباب الجالي

قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم عامل النظافة الأمين قرنى على عبد التواب، والذى وجد مبلغ 400 ألف جنيه أثناء عمله وقام بتسليمها إلى الشرطة، وذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة اليوم الاثنين الموافق 2021/8/30.

وأكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار أنه إعلاء لقيمة الأمانة قامت إدارة الجامعة بتكريم قرنى عبد التواب عامل النظافة الأمين، والذى على الرغم من تواضع دخله إلى أنه أصر على تسليم المبلغ المالى إلى الجهات المعنية، مشيرا سيادته أنه يجب الاهتمام بهذه النماذج وإلقاء الضوء عليها وتشجيعها ليصبحوا مثل أعلى يحتذى به لغيرهم من الأشخاص، ومؤكدا أن الوطن ينهض بسواعد أبنائه المخلصين على اختلاف مجالاتهم فى كافة المستويات.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور محمد سعيد أبو الغار بإهداء درع جامعة الفيوم قرنى عبد التواب تكريما له ولأمانته.