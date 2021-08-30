رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا مؤخرا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن ارتفاع الإصابات الذي تم رصده مؤخرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الجاري.