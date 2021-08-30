ديلى ميل: بوريس جونسون ربما يطيح بوزير الخارجية بسبب عطلته وقت سقوط كابول

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن وزير الخارجية دومينيك راب لن يكون فى وضع جيد فى التعديل الوزارى القادم لرئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب تعامله مع انسحاب المملكة المتحدة من أفغانستان، كما زُعم اليوم.

يُرجح بشكل متزايد إبعاد وزير الخارجية وسط لعبة إلقاء اللوم على الحكومة البريطانية، وفقا للصحيفة.

يعتقد حلفاء راب أن الإدارات الأخرى تصطف عليه بصفته "كبش الفداء" بعد أن أكملت بريطانيا خروجها الفوضوى من كابول. ومن المتوقع أن يبدأ راب معركة للدفاع عن سجله عندما يواجه استجوابًا أمام لجنة الشئون الخارجية يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

ودافع الوزير جيمس كليفرلى عن رئيسه هذا الصباح، حيث أصر على أن الوزارة "انطلقت بسرعة" إلى العمل.

كما اعترف كليفرلى بأن الحكومة ليس لديها فكرة عن عدد المواطنين الأفغان الذين تركوا وراءهم والذين يحق لهم القدوم إلى المملكة المتحدة، وقال أن بريطانيا "ما زالت بعيدة" عن تقديم اعتراف دبلوماسى بنظام طالبان الجديد.

وقال مصدر حكومى رفيع لصحيفة التايمز: "أعتقد أنه سيكون ضحية فى التعديل الوزارى القادم. إنها منظمة سيئة القيادة مع شخص مهووس بالسيطرة لا يفوض شيئًا. المسؤولون مرعوبون منه.

ورد حلفاء راب وقالوا أنه من "المضحك" محاولة إلصاق جميع إخفاقات الحكومة المتعلقة بأفغانستان على وزير الخارجية.

وأشاروا بإصبع الاتهام إلى الإدارات الأخرى، وقالوا أن وزارة الدفاع فشلت فى التنبؤ بدقة بمدى سرعة سيطرة طالبان على البلاد بينما كانت وزارة الداخلية بطيئة فى الانتهاء من خطة إعادة التوطين الأفغانية.

دافع كليفرلى بذكاء عن راب والإدارة هذا الصباح، وقال لإذاعة تايمز حول الإيجازات السلبية: "لا أعرف من أين يأتى ذلك. لقد انطلقت المؤسسة بسرعة إلى نشاط وطبيعة لم يسبق لهما مثيل".