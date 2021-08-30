خارجية روسيا: موسكو على تواصل دائم مع دول الجوار الأفغانى حول مسألة اللاجئين

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أكد مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ونائب مدير إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان، جريجوري لوكيانتسيف أن بلاده على تواصل دائم مع دول الجوار الأفغاني حول مسألة اللاجئين، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين من أفغانستان قد تصل إلى مئات الآلاف.

وقال لوكيانتسيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين، "إن الوضع في أفغانستان يتطور باستمرار، واستطيع أن أقول إننا على اتصال دائم بالدول التي لها حدود مباشرة مع أفغانستان، طاجيكستان وأوزبكستان، فالقضية الأفغانية تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لهما".

وأضاف:" أن الأعداد المحتملة للاجئين من أفغانستان قد تصل إلى مئات الآلاف، ونتذكر منذ عقود مضت مدى حدة هذه المشكلة وكيف كان على الدول أن تحل هذه المشكلة بشكل مشترك، بما في ذلك باستخدام موارد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، موضحا أن هذه المهمة صعبة للغاية ومن الصعب جدا التنبؤ بأي شيء.