حملة لإزالة التعديات ومتابعة طلاء واجهات المبانى باللون الموحد بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، برفقة لجنة مشكلة بالتنسيق مع المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، وبمشاركة قسم شرطة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة لإزالة مظاهر العشوائيات والتعديات، ومتابعة أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد بما يتناسب مع استقبال الموسم السياحى الجديد .

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن إزالة العشوائيات وطلاء المنازل بلون موحد يأتى بهدف الارتقاء بمظهر المدينة الجمالى أمام الزوار المصريين والأجانب، موضحا أنه جارى استكمال الأعمال، لكى تظهر محافظة الأقصر بالصورة اللائقة كأحد أهم الوجهات السياحية فى العالم.

وخرجت تلك الحملات فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والتطوير والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وفى نفس السياق تستكمل مدينة الأقصر أعمالها فى خدمة المشروع القومى لإحياء طريق الكباش الفرعونى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، حيث العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، وشعبان طايع رئيس حى المطار، بتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والأسوار على طريق المطار الرئيسى باللون الموحد، حفاظا على الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمحافظة.

ويقول العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، أنه جارى تشطيب الواجهات بطريق المطار وأن الأعمال تجرى على قدم وساق فضلاً عن القيام برفع مستوى منظومة النظافة هناك، وخلال جولة رئيس مدينة الأقصر الميدانية بمنطقة الترعة المرة داخل نطاق منطقة شرق مدينة الأقصر، تم رصد إقامة مزرعتين دواجن مخالفتين، وتم تشكيل لجنة فورية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وإدارة حماية البيئة بالمحافظة ورجال حى شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي، وبالمعاينة توصلت أعمال اللجنة إلى الإزالة الفورية بعد ثبوت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



متابعة طلاء واجهات المباني باللون الموحد بالأقصر



حملة لإزالة العشوائيات والتعديات بمدينة الأقصر