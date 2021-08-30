اليوم السابع
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حفل زفاف "أسماء وحسين" من قصار القامة وتحديا الإعاقة بالزواج في العريش.. صور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 08:06 م
حفل زفاف "أسماء وحسين" من قصار القامة وتحديا الإعاقة بالزواج في العريش.. صور حفل زفاف "أسماء وحسين"
شمال سيناء - محمد حسين

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انطلقت مساء اليوم فعاليات زفاف العروسين "حسين الأزعر وأسماء أحمد البيك" من ذوى الاحتياجات الخاصة قصار القامة بشمال سيناء.

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وقام أهالى العريش بعد وصول العروسين من جلسة تصوير عقدت فى إحدى القرى السياحية الخاصة بمشاركة العروسين فرحتهم بزفة جابت شوارع العريش، وصولا لقاعة الأفراح وكان العروسين قد لقيا تعاطفا شعبيا مع قصتهما فى تحدى كل ظروف الإعاقة بقصر القامة التى جمعتهما، ورغم عدم قدرتهما على توفير متطلبات بيت الزوجية واستطاعا أن يتغلبا على هذا العائق بتدبير مقر مؤقت لليلة الزفاف فى ركن ببيت العائلة ووفرا الأثاث بشرائه بالأجل من تجار العريش.

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وبعد نشر "اليوم السابع" قصتهما ومطالبهما توفير شقة ليعيشا فيها حياتهما، وقضاء ديونهما التى استدانوها لشراء متطلبات عش الزوجية، أعلن عدد من أهالى سيناء فتح مزاد علني خيرى لتوفير ثمن الشقة ودعوة أهل الخير لسداد ديونهما ويكون هذا هدية لهما فى يوم فرحهم .

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وبدورها نظمت عائلة العروسين حفل الزفاف بزفة شعبية تنطلق من ميدان وسط العريش، ووجه العريس وعروسته الدعوة لكل اهالى سيناء مشاركتهم فرحتهم وحضور فرحة الزفاف التى بدأت فى قاعة افراح بجوار المدرسة الثانوية بنين بالعريش، كما أعربوا عن أملهم أن يحضر زفافهما كل الشخصيات العامة بالمحافظة وعلى رأسهم قيادات المحافظة.

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والعروسان هما "وائل الأزعر وأسماء أحمد حسين" احتفلا الليلة الماضية بليلة " الحنة" للعريس، وجمعت بينهما صفة مشتركة وهى الإعاقة بقصر القامة، وكانا قد عقدا قرانهما قبل نحو أسبوعين.


شمال سيناء

العريش

زفاف عروسين

ذوى احتياجات

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