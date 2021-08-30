اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال بالحي الأول

الإثنين، 30 أغسطس 2021 11:55 ص
جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال بالحي الأول مدينه بدر
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات أمام المحال المخالفة بالحي الأول وشارع الزلزال، وذلك بقيادة العقيد وليد هريدى، رئيس قسم شرطة التعمير، وقوة من قسم شرطة المدينة، ومشاركة إدارات  الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.
 
وأضاف المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال والمنشآت، والمتمثلة في التعدي على أرصفة المشاة والطرق وإقامة تند ووضع معدات وبضائع تعوق حركة المارة، كما تم التحفظ على بعض الأدوات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت أيضاً عن التحفظ على 8 مركبات "توك توك" تسير بشوارع المدينة، بالرغم من التنبيه قبل ذلك بمنع السير داخل المدينة، مؤكداً استكمال الحملات لتشمل أنحاء المدينة كافة لمنع المخالفات والظواهر العشوائية.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز مدينة بدر: 9024 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الموظفين

الأحد، 15 أغسطس 2021 01:36 ص

هنا يسكن موظفو العاصمة الإدارية الجديدة.. جهاز مدينة بدر يعلن انتهاء تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالوزارات بمساحات تصل لـ118مترا .. مندور: تبعد 10دقائق عن العاصمة الإدارية وانتهينا من كافة الخدمات (فيديو)

الخميس، 12 أغسطس 2021 08:41 م

الإسكان تنفذ 13,728 وحدة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

السبت، 07 أغسطس 2021 02:04 م

مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية بمدينتى بدر وحدائق العاصمة

الخميس، 05 أغسطس 2021 10:28 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة