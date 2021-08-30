تنسيق الجامعات الخاصة.. 87% للطب و85% للأسنان و60% للإعلام

كتب محمد صبحى

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرر المجلس تحديد الحد الأدنى للقبول الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

الكلية الحد الأدني للتقدم للجامعات الخاصة الحد الأدني للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء الحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية.

الطب البشري 87% 85% 83%

طب الأسنان 85% 80% 78%

العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 83% 80% 78%

الطب البيطري 77% 75% 73%

الهندسة 75% 70% 68%

علوم الحاسب 68% 65% 63%

التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية، 65% 60% 58%

العلوم الأساسية 60% 58% 58%

الفنون 64% 60% 60%

الإعلام لغات وترجمة 60% 55% 55%

الاقتصاد والإدارة 58% 55% 55%

التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية 55% 55% 55%

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد كما يلي:

موعد القبول الالكتروني:

البداية الثلاثاء 31 أغسطس

النهاية الاحد 5 سبتمبر

نتيجة التوزيع الخميس 9 سبتمبر

ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد)، موضحًا أن الطالب يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ثم يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة ، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب ، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.

وفيما يتصل بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، من خلال اللينك التالي:

http://admission.egypt-hub.edu.eg