تعليم الغربية تحصد المراكز الـ3 الأولى على مستوى الجمهورية فى مهرجان الطفل المبدع

الغربية فريق المحافظات

حصدت إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالغربية المراكز الثلاثة الأولى، وذلك فى الحفل الختامى لمهرجان الطفل المبدع لعام 2020، تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية والتعليم، وتنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية.



طلبة الغربية الفائزين

وحصل 25 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى فى مجالات شتى فنية وإبداعية، وتم تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامى الذى أقيم بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر، فى مسابقة الطفل المبدع الثالث 2020.

وحصدت الغربية على المراكز الثلاث الأولى، وتم تكريم الطالب يوسف فريد عبد المنعم، الحاصل على المركز الأول مكرر فى الإنشاد الديني، وحصل الطالب إسلام محمد المحمدي، على المركز الأول فى عزف الكمان، وحصلت الطالبة فاطمة مختار حمدان السيد على المركز الأول فى الإلقاء الشعري، كما حصلت الطالبة سما محمد ممدوح زيدان، الأولى كاراتيه كاتا، وحصل الطالب عمر محمد ممدوح زيدان على المركز الأول كاراتيه كاتا، وحصل الطالب سيف أحمد ماضى على المركز الثالث عزف آلة الأورج، وحصل الطالب أحمد عمر خاطر، على المركز الثالث إلقاء الشعر.

كما تم تكريم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ومسؤولى الموهوبين بالمديرية.