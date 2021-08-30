اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أغسطس 2021 09:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تطعيم العاملين بشركة مياه الأقصر ضد فيروس كورونا .. صور

الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:51 م
تطعيم العاملين بشركة مياه الأقصر ضد فيروس كورونا .. صور جانب من حملة التطعيم
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن بدء حملة تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا، وذلك حرصاً من الإدارة على الحفاظ على جميع العاملين، وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة الذين يتعرضوا لظروف الأعمال الطارئة والمفاجئة وفق الظروف الجوية والطبيعية المختلفة.

وحضر الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عملية التطعيم بمقر الشركة، حيث وفرت مديرية الصحة بالأقصر، عدداً من الأطقم الطبية المتخصصة، والأمصال اللازمة لإعطاء جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا لكافة العاملين بالشركة.

وكان قد تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الأحد، استمرار أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبى متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة وتلقى اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، وذلك إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين فى السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.

تطعيم-العاملين-بشركة-مياه-الأقصر-ضد-فيروس-كورونا-بالتعاون-مع-وزارة-الصحة-(1)
 

 

تطعيم-العاملين-بشركة-مياه-الأقصر-ضد-فيروس-كورونا-بالتعاون-مع-وزارة-الصحة-(2)
 

 

تطعيم-العاملين-بشركة-مياه-الأقصر-ضد-فيروس-كورونا-بالتعاون-مع-وزارة-الصحة-(3)
 

الاقصر

لقاح كورونا

اخبار اليوم

تطعيم موظفى مياه الاقصر

اخبار الاقصر

لقاح كورونا بشركة مياه الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تطعيم 602 من منتسبى جامعة بنها بلقاح كورونا خلال يومين

الأحد، 29 أغسطس 2021 07:32 م

عناوين ومواعيد العمل فى مراكز تلقى لقاح كورونا بمحافظات الجمهورية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 07:49 ص

جامعة حلوان تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:34 ص

الداخلية تنقل سيدة لتلقي لقاح كورونا وتحمل أخرى للمستشفى

الإثنين، 30 أغسطس 2021 05:07 م

"صحة" بورسعيد: تسلم لقاح كورونا لإدارة جامعة بورسعيد لاستكمال حملة التطعيمات

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة