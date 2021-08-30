تطعيم العاملين بشركة مياه الأقصر ضد فيروس كورونا .. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن بدء حملة تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا، وذلك حرصاً من الإدارة على الحفاظ على جميع العاملين، وخاصة الكوادر الفنية وعمال الحفر والشبكات والصيانة الطارئة الذين يتعرضوا لظروف الأعمال الطارئة والمفاجئة وفق الظروف الجوية والطبيعية المختلفة.

وحضر الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عملية التطعيم بمقر الشركة، حيث وفرت مديرية الصحة بالأقصر، عدداً من الأطقم الطبية المتخصصة، والأمصال اللازمة لإعطاء جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا لكافة العاملين بالشركة.

وكان قد تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أمس الأحد، استمرار أعمال حملة تطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبى متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث محافظ الأقصر المواطنين على ضرورة سرعة التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة وتلقى اللقاح حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معربا عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص فى مواجهة هذا الوباء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، وعددها 5 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة، وذلك إلى جانب تطعيم المواطنين الراغبين فى السفر بلقاح فيروس كورونا داخل عدد 6 مراكز ثابتة موزعة على مراكز المحافظة.











