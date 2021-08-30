تراجع محدود فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا محدودا بقيمة 2 جنيه فقط وقت صياغة هذه السطور، مع تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1816 دولار مقابل 1818 دولار بختام جلسات الأسبوع الماضي.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1816 دولارات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أغسطس، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، مما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار.