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تايمز: جونسون يعرض الاعتراف بطالبان لو منعت شن الهجمات الإرهابية من أفغانستان

الإثنين، 30 أغسطس 2021 12:19 م
تايمز: جونسون يعرض الاعتراف بطالبان لو منعت شن الهجمات الإرهابية من أفغانستان بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة تايمز إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تلقى تحذيرا ليلة أمس، الأحد، من أن البلاد تواجه التهديد الإرهابى الأكبر منذ سنوات عديدة، مع عرض جونسون الاعتراف الدبلوماسى بطالبان لو أنها منعت شن هجمات من أفغانستان.

 

 وبحسب الصحيفة، فإن قادة عسكريين سابقين ودبلوماسيين ونواب بالبرلمان قالوا إن بريطانيا أقل أمنا بشكل كبير بعد سيطرة طالبان على كابول، فيما وعد رئيس الحكومة باستخدام كل نفوذ لديه للحماية من الإرهاب.

 

 وأشار جونسون إلى أنه قد يعترف بطالبان كحكومة شرعية لو ساعدت على منع تحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهابيين لمهاجمة الغرب.

 

وقال جونسون: لو أراد النظام الجديد فى كابول الاعتراف الدبلوماسى، فعليه أن يمنع أفغانستان من أن تصبح مرة أخرى حاضنة للإرهاب العالمى. وتحدث جونسون عن الدمار الذى سببته الشبكات الإرهابية لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ليقول إن تضحيات 457 جندى بريطانى فقدوا حياتهم خلال الحملة العسكرية التى استمرت 20 عاما لم تذهب هباءً.

 

 وفى رسالة بالفيديو، قال جونسون إنهلم يكن من قبيل الصدفة عدم شن أية هجوم إرهابى ضد بريطانيا أو أى دولة غربية أخرى من أفغانستان فى العشرين عاما الأخيرة.

 وقال جونسون إن مغادرة كابول كانت نتاج مهمة لم يكن لكها مثيل فى حياتنا، وأشاد بالقوات البريطانية والمسئولين الذين عملوا على مدار الساعة فى موعد نهائى لا يرحم، وفى ظروف مروعة لإجلاء 15 ألف شخص فى غضون أسبوعين، وقال إن تضحيات عقدين لم تذهب هباءً.

 

وحذر من أن خطر الإرهاب سيزداد، ووعد باستخدام كل نفوذ لديهم، سياسى واقتصادى ودبلوماسى، لمساعدة شعب أفغانستان وحماية بريطانيا من الأذى.

 


 


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بوريس جونسون

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الارهاب في افغانستان

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