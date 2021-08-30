بدء اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا فى الجزائر

كتب محمد عبد المجيد

بدأ منذ قليل اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والمقام فى العاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر ومصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "سكاى نيوز عربية.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أكدت في بيان لها، أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للتشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى تم إطلاقها خلال مؤتمر برلين 2 لإنهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الليبية، في خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ وصول الوزير سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص القاهرة على دعم الشعب الليبي، وتعزيز كافة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يفضي إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة وفقا لخارطة الطريق.