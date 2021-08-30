الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة الإثنين، 30 أغسطس 2021 06:28 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة. السيسي هيئة قضايا الدولة عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية فى مدينة الأمل الإثنين، 30 أغسطس 2021 04:57 م قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبد الشافي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عام الإثنين، 30 أغسطس 2021 10:11 ص الرئيس السيسى يوجه بتطوير الأصول المملوكة لوزارة الزارعة من الحدائق والمتنزهات.. والتوسع فى تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادى على المربين والفلاحين تكاملا مع جهود "حياة كريمة" الأحد، 29 أغسطس 2021 04:31 م الرئيس السيسي يوجه وزارة الزراعة بتطوير أصولها من الحدائق والمتنزهات الأحد، 29 أغسطس 2021 04:21 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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